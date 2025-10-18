PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vinningen (ots)

Am Freitagmorgen, den 17.10.2025, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Vinningen und Bottenbach ein Verkehrsunfall, bei dem die Alleinverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die 60-jährige Fahrzeugführerin kam in einer Linkskurve nach rechts in den Seitenstreifen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und folglich von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin überschlug sich und kam nach etwa vier Metern neben der Fahrbahn auf einem Feld zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde dieser weiterhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren