Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Vinningen (ots)

Am Freitagmorgen, den 17.10.2025, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Vinningen und Bottenbach ein Verkehrsunfall, bei dem die Alleinverursacherin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die 60-jährige Fahrzeugführerin kam in einer Linkskurve nach rechts in den Seitenstreifen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und folglich von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin überschlug sich und kam nach etwa vier Metern neben der Fahrbahn auf einem Feld zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde dieser weiterhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Fahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

