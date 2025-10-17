POL-PDPS: Parkrempler - Rotes Auto gesucht

Polizeidirektion Pirmasens

Pirmasens (ots)

Bereits am Montagnachmittag (13.10.2025) kam es auf dem oberen Parkdeck eines Supermarktes in der Wiesenstraße zu einer Fahrerflucht. Zwischen 12.30 und 16.45 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen geparkten weißen Mercedes. Dadurch entstand an der A-Klasse ein Streifschaden am Stoßfänger hinten rechts. Der Schaden wird auf circa 2000,- Euro geschätzt. An der Anstoßstelle konnten rötliche Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Polizei Pirmasens hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise zum Verursacher. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

