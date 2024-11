POL-UN: Kamen - Polizei ertappt Täter dank Zeugin auf frischer Tat

Bergkamen (ots) - Freitagmorgen (15.11.2024) drangen gegen 02.10 Uhr drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle am "Hellweg" in Bergkamen-Rünthe ein. Dort entwendeten sie nach ersten polizeilichen Erkenntnissen mehrere Zigarettenschachteln. Eine genaue Schadenssumme steht bislang noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder ...

mehr