Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am 26.10.2025 gegen 03:30 Uhr konnte die Geschädigte in der Bottenbacher Straße in Pirmasens zwei bislang unbekannte Täter beobachten, die an ihrem ordnungsgemäß abgestellten Pkw den Außenspiegel abtraten. Kurz darauf wurden die beiden männlichen Personen durch das Taxiunternehmen Lang abgeholt und nach Rodalben gebracht. Einer der Beiden wurde im Bereich der Thüringer Straße abgesetzt, der Andere stieg im Bereich der Pirmasenser Straße aus. Beide männlichen Personen waren etwa 25 Jahre alt. Eine Person wurde als groß und kräftig, mit einer Brille beschrieben. Die andere Person sei eher von schmaler Statur gewesen. Eine genauere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell