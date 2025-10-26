Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 24.10.2025 gegen 12:00 Uhr parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des dm-Marktes in der Zweibrücker Straße rückwärts in Querstellung. Als sie gegen 13:00 Uhr ans Fahrzeug zurückkam stellte sie Beschädigungen im rechten Bereich der Frontstoßstange fest. Der Schaden könnte durch eine Anhängerkupplung verursacht worden sein. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfall machen oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

