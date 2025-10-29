Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebe stehlen Gasflaschen

Thaleischweiler-Fröschen (Südwestpfalz) (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden aus einem Stahlgitterverschlag eines Baumarktes im Gewerbegebiet Ost mehrere Gasflaschen entwendet. Vermutlich zwischen Freitag (25.10.2025) und Montag (27.10.2025) brachen unbekannte Täter die Gittertür auf und nahmen mindestens 43 Gasflaschen in verschiedenen Größen mit. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein größeres Transportfahrzeug eingesetzt wurde. Der Schaden wird auf über 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 0631 369-15499 oder per E-Mail unter piwaldfischbach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell