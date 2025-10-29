PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDPS: Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Pirmasens (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.10.2025) erfasst die Fahrerin eines Ford eine Frau, welche zu Fuß die Lemberger Straße überquerte. Um 6.40 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit lief eine 42-Jährige in Höhe der Pettenkoferstraße in Richtung Krankenhaus über die Fahrbahn. Nach derzeitigem Ermittlungstand kam es auf der Fahrspur der Autofahrerin zum Zusammenstoß. Die schwerverletzte Fußgängerin wurde in das nahe gelegene Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Es wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache eingesetzt. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls blieb die Lemberger Straße für vier Stunden gesperrt. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

