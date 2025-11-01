Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leergutbrand bei der Park-Brauerei

Bild-Infos

Download

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Halloween-Abend kam es zu einem Brand von Leergutkisten bei der Brauerei "Park & Bellheimer AG" in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es nicht. Der Wert des beschädigten Leergutes wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten musste die Zweibrücker Straße teilweise gesperrt und der Verkehr im Kreuzungsbereich zur Rodalber Straße geregelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell