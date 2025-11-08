Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B10-Beim Überholen gestreift

Hinterweidenthal (ots)

Bereits am Donnerstag, den 06.11.2025 gegen 10:20 Uhr, streifte der bislang unbekannter Fahrer eines Wohnmobils bei einem Überholvorgang auf der B10 bei Hinterweidenthal einen LKW. Die Fahrzeuge waren in gleicher Fahrtrichtung von Landau nach Pirmasens unterwegs. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Außenspiegel des LKW wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher und ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

