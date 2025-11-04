PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nachbar löscht Zimmerbrand

Pirmasens (ots)

Geistesgegenwärtig löschte am Montagabend (3.11.2025) ein 38-jähriger Zeuge ein Feuer in der Wohnung seines Nachbarn An der Priesterwiese. Er verhinderte damit wohl Schlimmeres. Der Hausbewohner bemerkte kurz vor 21 Uhr Rauch und Brandgeruch aus der Erdgeschosswohnung und trat die Tür ein. Mit einem Feuerlöscher konnte er die Flammenbildung bekämpfen. Der 57-jährige Wohnungsinhaber schlief derweil auf seiner Couch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet Papiermüll im unmittelbaren Bereich des Kamins durch die Hitzeentwicklung in Brand und breitete sich aus. Alle Bewohner mussten während der Löschmaßnahmen der Feuerwehr vorsorglich das Anwesen verlassen, konnten jedoch im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die brandbetroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Der geschädigte Wohnungsinhaber, sowie eine weitere Zeugin wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

