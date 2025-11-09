POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl von hochwertigem Parfüm
Polizei Pirmasens (ots)
Am 07.11.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde eine Frau von Mitarbeitern des Müller Drogerie-Marktes beobachtet, wie sie sich mehrfach Parfüm in ihre Handtasche steckte. Beim Verlassen des Marktes wurde die Frau von den Mitarbeitern angesprochen. Es konnte festgestellt werden, dass die 36-jährige Frau mit Wohnsitz im Saarland Parfüm im Wert von insgesamt knapp 700 Euro in ihrer Handtasche hatte. Die Handtasche war zum Umgehen der Diebstahlvorrichtungen präpariert. Die Ermittlungen dauern an. |pips
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens
Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell