POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl von hochwertigem Parfüm

Am 07.11.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde eine Frau von Mitarbeitern des Müller Drogerie-Marktes beobachtet, wie sie sich mehrfach Parfüm in ihre Handtasche steckte. Beim Verlassen des Marktes wurde die Frau von den Mitarbeitern angesprochen. Es konnte festgestellt werden, dass die 36-jährige Frau mit Wohnsitz im Saarland Parfüm im Wert von insgesamt knapp 700 Euro in ihrer Handtasche hatte. Die Handtasche war zum Umgehen der Diebstahlvorrichtungen präpariert. Die Ermittlungen dauern an. |pips

