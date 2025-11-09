PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Diebstahl aus Keller

Polizei Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 06.11. auf den 07.11.2025 verschafften sich bislang ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Wörthstraße in Pirmasens. Aus den Kellerverschlägen und den sich an die Keller anschließenden Garagen wurden ein Koffer und mehrere Fahrräder entwendet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände betrug ca. 700 Euro. Im Rahmen der Spurensuche im Objekt und im Nahbereich konnte ein zurückgelassenes Fahrrad am Zaun des Kant-Gymnasiums aufgefunden werden. Es konnte als Diebesgut identifiziert werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

