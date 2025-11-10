Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher festgenommen - Jugendliche verprügelt - Einbrüche - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Am Samstagmorgen hat die Polizei an der Osemundstraße einen Einbrecher vorläufig festgenommen. Kurz vor 5.30 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst einen Einbrecher in einem Geschäft an der Osemundstraße. Demnach habe eine Person mit einem Holzbalken die Tür aufgehebelt. Er hielt sich geraume Zeit in dem Laden auf, bevor er das Geschäft mit einem vollbepackten Einkaufswagen wieder verließ. Die Polizeibeamten entdeckten den Mann mit dem vollen Einkaufswagen und fixierten ihn. Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er hatte im Verkaufsraum in einen Karton gekotet, Alkohol getrunken und Süßigkeiten-Packungen aufgerissen, bevor er mit dem Einkaufswagen losrollte. Der Wert der Waren: mehrere tausend Euro. Während der Anzeigenaufnahme vor dem Geschäft meldete sich ein Mitarbeiter eines weiteren Geschäftes an der Osemundstraße und berichtete ebenfalls von einem Einbruch. Die Polizeibeamten sichteten Videomaterial und entdeckten auf den Bildern ebenfalls den 51-Jährigen. Er hatte kurz nach Mitternacht eine Eingangstür erheblich beschädigt und zwei Schaufenster zerstört. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3500 Euro. Im Sichtfeld der Videokamera parkte zudem ein Pkw. Auch an diesem machte sich der 51-Jährige zu schaffen. Nachher fehlten das Autoradio, eine Zugangskarte und die Zulassungsbescheinigung. Die letzten beiden Gegenstände hatte der 51-Jährige dabei, als er festgenommen wurde. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Fünf Unbekannte haben am Freitagnachmittag am Theodor-Heuss-Ring zwei 14-jährige Jugendliche verprügelt. Der Streit mit einer noch größeren Gruppe Jugendlicher hatte sich offenbar bereits in einem Supermarkt entwickelt und nach draußen verlagert. Einen möglichen Grund konnten die zwei der Polizei allerdings nennen: Einer der beiden hatte offenbar "in der Vergangenheit" einen Böller gezündet und einem der Angreifer vor die Füße geworfen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, in ein Reihenhaus an der Bodelschwingh-Straße einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür und ein Fenster. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Polizei dokumentierte die Tat und schrieb eine Anzeige. Über einen Balkon kletterten Unbekannte am Samstagabend zwischen 17.45 und 20 Uhr in eine Wohnung an der Bachstraße. Sie durchwühlten mehrere Räume. Nach den ersten Feststellungen machten die Täter keine Beute. Die Polizei sicherte Spuren.

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht zum Freitag am Theodor-Heuss-Ring den Hintereingang eines Heizungsraumes. An der Unnaer Straße wurde am Freitagmorgen zwischen 3.46 und 5.30 Uhr der Glaseinsatz der Tür eines Modegeschäftes eingeschlagen.

Zwischen dem 27. Oktober und Freitagnachmittag wurde an der Hans-Böckler-Straße ein BMX-Fahrrad aus einem verschlossenen Kellerraum gestohlen. An einem an der Elisabethstraße geparkten Suzuki Vitara wurden in der Nacht zum Freitag zwei Reifen zerstochen.

Während ein 37-jähriger Kölner in der Nacht zum Dienstag seinen Rausch auf einer Parkbank am Fritz-Kühn-Platz ausschlief, wurde ihm die Umhängetasche gestohlen. Am Freitag erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Eine 87-jährige Frau wurde bereits am Mittwoch vergangener Woche beim Einkaufen in einem Discounter an der Sümmerner Straße bestohlen. Zwischen 8.30 Uhr zogen ihr Taschendiebe die Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bankkarte aus der Handtasche. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell