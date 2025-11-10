Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch

Diebstahl

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 21 Uhr, in eine Wohnung an der Schützenstraße eingebrochen. Der Unbekannte durchwühlte diverse Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Die Polizei sicherte Spuren.

Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Hans-Prinzhorn-Klinik diverse Geräte und Werkzeuge gestohlen. Der Handwerker erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

