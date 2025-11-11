Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Herscheid (ots)
Messstelle Herscheid, L707; Zeit 10.11.2025, 12:15 bis 17:15 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 790; Verwarngeldbereich 86; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 24; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 87 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE; Bemerkungen Netzwerk Geschwindigkeit.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell