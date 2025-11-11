PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Herscheid (ots)

Messstelle Herscheid, L707;
Zeit				10.11.2025, 12:15 bis 17:15 Uhr;
Art der Messung:		ESO;
Gemessene Fahrzeuge		790;
Verwarngeldbereich 		86;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	24;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		87 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	OE;
Bemerkungen		Netzwerk Geschwindigkeit.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

