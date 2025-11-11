Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch bei der Feuerwehr (09.11.2025 - 10.11.2025)

Hüfingen (ots)

Die Feuerwehr in Hüfingen ist im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, Opfer eines Einbruchs geworden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gerätehaus an der Hausener Straße und entwendeten verschiedene Gerätschaften. Vermutlich machten sie sich anschließend mit einem Fahrzeug aus dem Staub. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) in Verbindung zu setzten.

