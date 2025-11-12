Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkr. Tuttlingen) Kennzeichendiebstahl (09./11.11.2025)

Wehingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntag, Mitternacht, und Dienstagmorgen in der Gosheimer Straße die Kennzeichen eines Autos entwendet. Der Unbekannte entfernte die an dem am Samstag auf der Gosheimer Straße verunfallten und noch vor Ort stehenden BMW die amtlichen Kennzeichen "TUT-M 974" und nahm sie anschließend mit.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

