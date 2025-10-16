PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Mülltonnenbrand greift auf Gebäudefassaden über

  • Bild-Infos
  • Download

Stuttgart (ots)

   - Brand einer Mülltonne greift auf die Fassaden zweier Gebäude 
     über
   - Brandausbreitung auf Wohnung im Erdgeschoss im letzten Moment 
     verhindert
   - Aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Stuttgart gegen 21:00 Uhr zu einem Mülltonnenbrand im Stuttgarter Osten alarmiert. Anrufer meldeten den drohenden Übergriff des Brandes auf die angrenzenden Nachbargebäude.

Die ersteintreffenden Kräfte, welche die Einsatzstelle bereits nach wenigen Minuten erreichten, konnten das Lagebild bestätigen. Zwischenzeitlich hat sich das Feuer tatsächlich auf die Fassaden der Nachbargebäude ausgebreitet. Parallel zur Vorbereitung der direkten Brandbekämpfung erfolgte daher die Räumung der betroffenen Gebäude.

Durch den schnellen Einsatz eines Löschrohres konnte die Brandausbreitung auf eine Wohnung im Erdgeschoss im letzten Moment verhindert werden. Die fortlaufende Kontrolle der angrenzenden Bereiche zeigte, dass nur ein leichter Raucheintritt stattgefunden hatte. Nach einer maschinellen Belüftung konnten die betroffenen Nutzeinheiten wieder für die Bewohner freigegeben werden.

Die Nachlöscharbeiten an den Fassaden gestalteten sich hingegen aufwendiger. Auf der Suche nach Glutnestern, mussten die betroffenen Bereiche auch in größerer Höhe geöffnet werden, sodass der Einsatz einer Drehleiter erforderlich war. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 22:15 Uhr beendet werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1:		Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Feuerwache 2: 		Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik
Feuerwache 3:		Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abt. Wagen: Zwei Löschgruppenfahrzeuge, Tanklöschfahrzeug

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

