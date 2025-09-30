PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Wohnwagen auf Cannstatter Wasen

Stuttgart (ots)

   -	Brand konnte schnell gelöscht werden
   -	Keine verletzten Personen und keine Gefahr für Besucherinnen und
Besucher
   -	Zwei Hunde konnte leider nur noch tot geborgen werden

Am späten Montagabend meldeten mehrere Anrufer gegen 22:40 Uhr einen Brand in einem Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen. Ein Löschfahrzeug der Brandsicherheitswache der Feuerwehr Stuttgart war in unmittelbarer Nähe an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert und konnte innerhalb von wenigen Minuten die Brandbekämpfung einleiten. Weitere Einsatzkräfte rückten von umliegenden Feuerwachen zum Festgelände aus.

Der Brand im Wohnwagen konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf weiteren Wohnwagen verhindert werden. Zwei Hunde konnten leider nur noch tot aus dem Wohnwagen geborgen werden.

Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Wasens waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet und die Veranstaltung konnte um 23 Uhr planmäßig beendet werden.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 2: Löschfahrzeug, Gerätewagen-Hygiene, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Abteilung Untertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen

