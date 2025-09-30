FW Stuttgart: Brand in Wohnwagen auf Cannstatter Wasen
Stuttgart (ots)
- Brand konnte schnell gelöscht werden
- Keine verletzten Personen und keine Gefahr für Besucherinnen und Besucher
- Zwei Hunde konnte leider nur noch tot geborgen werden
Am späten Montagabend meldeten mehrere Anrufer gegen 22:40 Uhr einen Brand in einem Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen. Ein Löschfahrzeug der Brandsicherheitswache der Feuerwehr Stuttgart war in unmittelbarer Nähe an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert und konnte innerhalb von wenigen Minuten die Brandbekämpfung einleiten. Weitere Einsatzkräfte rückten von umliegenden Feuerwachen zum Festgelände aus.
Der Brand im Wohnwagen konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf weiteren Wohnwagen verhindert werden. Zwei Hunde konnten leider nur noch tot aus dem Wohnwagen geborgen werden.
Besucherinnen und Besucher des Cannstatter Wasens waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet und die Veranstaltung konnte um 23 Uhr planmäßig beendet werden.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr
Feuerwache 1: Löschzug
Feuerwache 2: Löschfahrzeug, Gerätewagen-Hygiene, Inspektionsdienst
Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst
Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik
Freiwillige Feuerwehr
Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik
Abteilung Untertürkheim: Zwei Löschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de
Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell