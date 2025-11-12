POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Kennzeichendiebstahl (11./12.11.2025)
Bösingen (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter von einem auf der Epfendorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 15 geparkten Skoda die amtlichen Kennzeichen "RW-MA 1505" entwendet.
Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0 entgegen.
