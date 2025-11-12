PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Weiherstraße - insgesamt rund 15.000 Euro Schaden (11.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Weiherstraße ist am Dienstagnachmittag erheblicher Blechschaden entstanden. Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer wich einem entgegenkommenden Radfahrer aus und touchierte in der Folge einen am Straßenrand geparkten Audi. Durch den Aufprall brach an dem Skoda die Lenkstange, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An dem Audi verschob sich durch die Kollision die Achse. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren