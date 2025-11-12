Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Weiherstraße - insgesamt rund 15.000 Euro Schaden (11.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Weiherstraße ist am Dienstagnachmittag erheblicher Blechschaden entstanden. Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer wich einem entgegenkommenden Radfahrer aus und touchierte in der Folge einen am Straßenrand geparkten Audi. Durch den Aufprall brach an dem Skoda die Lenkstange, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An dem Audi verschob sich durch die Kollision die Achse. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell