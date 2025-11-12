Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Jugendliche greifen 11-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen! (07.11.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag in der Unterführung am Bahnhof ereignet hat. Kurz vor halb 8 verließ ein 11-Jähriger den aus Schaffhausen kommenden Zug um zur Schule zu gehen. In der Unterführung zwischen den Fahrradständern und den Toiletten gingen ihn zwei unbekannte Jugendliche zunächst verbal an. In der Folge packte ihn einer der beiden am Hals und gab ihm anschließend noch eine Ohrfeige. Nachdem es daraufhin zu wechselseitigen Beleidigungen unter den Jungs kam, tritt einer der Unbekannten dem 11-Jährigen noch mit einem Kick gegen das Bein. Als schließlich ein älterer Jugendlicher dazu- und sich dem 11-Jährigen annahm, flüchteten die Angreifer.

Zur Beschreibung der beiden ist lediglich bekannt, dass sie etwa 13-14 Jahre alt waren. Einer hatte schwarze Haare, der andere blonde. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

