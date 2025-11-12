Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Verkehrskontrollen in der Radolfzeller Straße und dem Hägerweg - 20 Verstöße in zwei Stunden (11.11.2025)

Stockach (ots)

Insgesamt 20 Verstöße haben Beamte des Polizeireviers Stockach bei Verkehrskontrollen in der Radolfzeller Straße und dem Hägerweg am Dienstagnachmittag festgestellt. Im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr kontrollierten sie an beiden Örtlichkeiten und erwischten dabei in nur zwei Stunden elf Autofahrer die ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren, sechs die ihr Mobiltelefon während der Fahrt bedienten und drei, die ihre mitfahrenden Kinder nicht ordnungsgemäß sicherten. Alle Autofahrer erwartet in den nächsten Wochen ein Bußgeld.

Die Notwendigkeit von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen ist aufgrund der jedes Mal hohen Anzahl von Verstößen im Bereich der Sicherheitsgurte, des Handys am Steuer und der Kindersicherung unbestritten. Diese Zuwiderhandlungen tragen erheblich zur Gefährdung der Sicherheit im Straßenverkehr bei und erhöhen das Unfallrisiko für alle.

Jeder "aktive Teilnehmer" sollte dem Verkehrsgeschehen seine volle Aufmerksamkeit schenken - ein Moment der Ablenkung kann lebenslange, nicht wieder gut zu machende Folgen haben, für sich und für andere!

Bei der Nutzung des Sicherheitsgurts nachlässig zu sein kann ebenfalls fatale Folgen haben - sich anzuschnallen ist eine der einfachsten und effektivsten Maßnahmen zur Vermeidung schwerer Verletzungen - und das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern insbesondere auch für mitfahrende Kinder.

