FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem Säugling

Mönchengladbach-Grenzlandstadion, 09:58 Uhr, Kreuzung Nord,/ Gartenstraße (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9:58 Uhr kam es an der Kreuzung Nordstraße / Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Zwei Erwachsene und ein Säugling wurden verletzt, wie schwer genau, ist noch unklar. Die Besatzung eines zufällig in der Nähe fahrenden Krankentransportwagens leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte weitere Einsatzkräfte. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte den Rettungsdienst. Nach der Untersuchung durch den Notarzt wurden der Säugling und seine Mutter gemeinsam in eine Mönchengladbacher Kinderklinik gebracht. Eine weitere verletzte Person kam in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen kam es auf der Gartenstraße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzt, ein Rettungswagen, ein Krankentransportwagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

