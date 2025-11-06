Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand auf Balkon im Dachgeschoss - Bewohner bleiben unverletzt

Mönchengladbach - Heyden, 06.11.2025, 06:01 Uhr, Keplerstraße (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Anwohner einen Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich des Balkons im 3. Obergeschoss beziehungsweise Dachgeschoss sichtbar. Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten diese bereits selbstständig verlassen.

Auf dem Balkon war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Zur Kontrolle möglicher Glutnester wurde die Fassade im Bereich des Balkons geöffnet und abschließend mit Wasser benetzt. Durch die Hitzeentwicklung zerbrach eine Fensterscheibe der Balkontür, wodurch leichter Rauch in die Wohnung eindringen konnte. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II(Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr vor Ort.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter, Brandoberinspektoranwärter Ben Höne (Zugführer in Ausbildung)

