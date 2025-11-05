Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennt Lagerhalle in voller Ausdehnung

Mönchengladbach Schrievers, 04.11.2025, 16:40 Uhr, Bachstraße (ots)

Am Nachmittag haben Passanten der Feuerwehrleitstelle Mönchengladbach eine starke Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle an der Bachstraße gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte haben eine Lagerhalle mit der Größe von ca. 20 x 13 Metern vorgefunden, die im Vollbrand stand. Der Einsatzleiter hat umgehend weitere Kräfte angefordert.

Die Feuerwehr hat mit mehreren Trupps, geschützt durch Atemschutzgeräte und vier Strahlrohren das Feuer von der vorderen und der rückwärtigen Gebäudeseite bekämpft. Im weiteren Einsatzverlauf ist die Brandbekämpfung durch eine Drehleiter unterstützt worden.

Die Nachlöscharbeiten waren sehr aufwendig, da in der Halle sehr viel Material gelagert war, das durch die eingesetzten Trupps händisch ins Freie gebracht werden musste. Erst dadurch war der Weg frei, um an die letzten verbleibenden Glutnester zu gelangen. Die Einsatzkräfte haben mittels einer Wärmebildkamera die Glutnester lokalisiert und anschließend gezielt abgelöscht. Zusätzlich hat der Einsatzleiter eine Drohne einsetzen lassen, um mögliche Glutnester im Dachbereich zu lokalisieren.

Im Bereich der Einsatzstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug Atemschutz, der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene und ein Logistikfahrzeug des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Verpflegungseinheit des Arbeiter-Samariter-Bundes, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

