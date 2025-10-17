Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldealarm und Notfalltüröffnung innerhalb kürzerer Zeitspanne

Aurich-Middels (ots)

Binnen weniger Stunden hatte die Feuerwehr Middels zwischen Donnerstagabend und Freitagnacht gleich zwei Einsätze abzuarbeiten. Gegen 19:30 Uhr löste zunächst die Brandmeldeanlage eines Hotels an der Westerlooger Straße aus. Neben den zuständigen Kräften rückte der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst ebenfalls mit an. Bei den folgenden Erkundungsmaßnahmen konnte schnell festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch Wasserdampf ausgelöst worden war.

Um 01:22 Uhr in der Nacht eilten die Middelser Feuerwehrleute dann dem Rettungsdienst zur Hilfe. Dieser war in die Straße Vor Brewater gerufen worden und benötigte Unterstützung, um zu einem Patienten gelangen zu können. Rasch hatten die Einsatzkräfte einen Zugang in das entsprechende Gebäude geschaffen, woraufhin die Sanitäter ihre Behandlungsmaßnahmen einleiteten. Seitens der Feuerwehr waren darüber hinaus keine weiteren Tätigkeiten notwendig.

