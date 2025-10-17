PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Brandmeldealarm und Notfalltüröffnung innerhalb kürzerer Zeitspanne

Aurich-Middels (ots)

Binnen weniger Stunden hatte die Feuerwehr Middels zwischen Donnerstagabend und Freitagnacht gleich zwei Einsätze abzuarbeiten. Gegen 19:30 Uhr löste zunächst die Brandmeldeanlage eines Hotels an der Westerlooger Straße aus. Neben den zuständigen Kräften rückte der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Sandhorst ebenfalls mit an. Bei den folgenden Erkundungsmaßnahmen konnte schnell festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch Wasserdampf ausgelöst worden war.

Um 01:22 Uhr in der Nacht eilten die Middelser Feuerwehrleute dann dem Rettungsdienst zur Hilfe. Dieser war in die Straße Vor Brewater gerufen worden und benötigte Unterstützung, um zu einem Patienten gelangen zu können. Rasch hatten die Einsatzkräfte einen Zugang in das entsprechende Gebäude geschaffen, woraufhin die Sanitäter ihre Behandlungsmaßnahmen einleiteten. Seitens der Feuerwehr waren darüber hinaus keine weiteren Tätigkeiten notwendig.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 20:00

    FW-AUR: Nächtliche Feuer bescherten Arbeit

    Aurich-Sandhorst (ots) - Zweimal haben brennende Müllbehälter in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr Sandhorst auf den Plan gerufen. Gegen 02:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst in den Eheweg alarmiert. Hier stand ein Müllcontainer gänzlich in Flammen, welche durch die Vornahme der Schnellangriffsvorrichtung des eingesetzten Löschfahrzeugs aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten. Bereits um 04:44 ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 21:00

    FW-AUR: Angenommener Fahrzeugbrand bestätigt sich nicht

    Aurich (ots) - Mit einem vermuteten Schaden am Motor stellte eine Kraftfahrzeugführerin am späten Montagnachmittag ihren Wagen auf dem Großparkplatz an der Emder Straße ab. Bereits kurz darauf rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich an, denen ein brennendes Fahrzeug in diesem Bereich gemeldet worden war. Während den Feuerwehrleuten vor Ort aber weder Rauch noch Feuer begegneten, stellte sich nach einem Austausch ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:00

    FW-AUR: Warnmelderauslösung ohne erkennbaren Grund

    Aurich (ots) - Am späten Sonntagabend hat ein Rauchmelder in einer Mehrfamilienhauswohnung an der Popenser Straße Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Aurich wurde daraufhin alarmiert. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort und konnten den Warnton bereits von außerhalb des Gebäudes deutlich wahrnehmen. Nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten stellten die Feuerwehrleute schließlich fest, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren