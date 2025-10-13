Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Angenommener Fahrzeugbrand bestätigt sich nicht

Aurich (ots)

Mit einem vermuteten Schaden am Motor stellte eine Kraftfahrzeugführerin am späten Montagnachmittag ihren Wagen auf dem Großparkplatz an der Emder Straße ab. Bereits kurz darauf rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich an, denen ein brennendes Fahrzeug in diesem Bereich gemeldet worden war. Während den Feuerwehrleuten vor Ort aber weder Rauch noch Feuer begegneten, stellte sich nach einem Austausch mit der Fahrerin des Autos heraus, dass diese gar keine Notrufmeldung abgesetzt hatte. Wahrscheinlich kam es aufgrund des Defekts an dem PKW kurzzeitig zu einer leichten Rauchentwicklung, die durch einen Dritten beobachtet und als Feuer gedeutet wurde. Der Einsatz für die Feuerwehr und ebenfalls angerückte Polizeibeamte konnte somit zügig beendet werden.

