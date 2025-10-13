PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Warnmelderauslösung ohne erkennbaren Grund

Aurich (ots)

Am späten Sonntagabend hat ein Rauchmelder in einer Mehrfamilienhauswohnung an der Popenser Straße Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Aurich wurde daraufhin alarmiert. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort und konnten den Warnton bereits von außerhalb des Gebäudes deutlich wahrnehmen. Nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten stellten die Feuerwehrleute schließlich fest, dass der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle, an der auch die Polizei mit vor Ort war, konnte daraufhin wieder verlassen werden.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

