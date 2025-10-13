FW-AUR: Warnmelderauslösung ohne erkennbaren Grund
Aurich (ots)
Am späten Sonntagabend hat ein Rauchmelder in einer Mehrfamilienhauswohnung an der Popenser Straße Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Aurich wurde daraufhin alarmiert. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort und konnten den Warnton bereits von außerhalb des Gebäudes deutlich wahrnehmen. Nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten stellten die Feuerwehrleute schließlich fest, dass der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle, an der auch die Polizei mit vor Ort war, konnte daraufhin wieder verlassen werden.
