Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nächtliche Feuer bescherten Arbeit

Aurich-Sandhorst (ots)

Zweimal haben brennende Müllbehälter in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr Sandhorst auf den Plan gerufen. Gegen 02:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst in den Eheweg alarmiert. Hier stand ein Müllcontainer gänzlich in Flammen, welche durch die Vornahme der Schnellangriffsvorrichtung des eingesetzten Löschfahrzeugs aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Bereits um 04:44 Uhr mussten die Feuerwehrleute dann erneut tätig werden: Diesmal war ein Müllsammelbehältnis in der Straße Am Bahndamm in Vollbrand geraten. Das Feuer drohte sich zudem auf angrenzende Container auszubreiten, was durch das zügige Einleiten der Löschmaßnahmen seitens der angerückten Einsatzkräfte aber erfolgreich verhindert wurde. Beide Einsatzstellen sind im Anschluss an die Polizei übergeben worden.

