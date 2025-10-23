Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf-Zeugen gesucht

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum vom 21.10.2025, 20:45 Uhr bis 22.10.2025, 09:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW Mercedes-Benz, Farbe gelb, am Fahrbahnrand in der Ziegeleistraße Höhe der Hausnummer 3 in der Ortslage Dierdorf. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich seines Fahrzeuges. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verlassen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell