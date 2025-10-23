PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf-Zeugen gesucht

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum vom 21.10.2025, 20:45 Uhr bis 22.10.2025, 09:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW Mercedes-Benz, Farbe gelb, am Fahrbahnrand in der Ziegeleistraße Höhe der Hausnummer 3 in der Ortslage Dierdorf. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich seines Fahrzeuges. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verlassen.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 07:41

    POL-PDNR: Koorektur

    Weitefeld (ots) - Ein 27-jähriger befuhr mit seinem PKW, am heutigen Morgen, gegen 06.30 Uhr, die Mittelstraße in Weitefeld von Friedewald kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Ein 24-jähriger befuhr ebenso mit seinem Transporter die Mittelstraße in der Gegenrichtung. Als sich beide Fahrzeuge auf der Höhe der Hausnummer 61 entgegenkommen, verlor der Pkw-Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Beide Fahrer ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 07:12

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mir Verletzten

    Weitefeld (ots) - Ein 27-jähriger befuhr mit seinem PKW die Mittelstraße in Weitefeld von Friedewald kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Ein 24-jähriger befuhr ebenso mit seinem Transporter die Mittelstraße in der Gegenrichtung. Als sich beide Fahrzeuge auf der Höhe der Hausnummer 61 entgegenkommen, verlor die ON01 im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Beide ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 04:09

    POL-PDNR: Verkehrskontrolle , Verdacht auf Betäubungsmittelbeeinflussung

    Roth (ots) - Roth-Am Donnerstag, 23.10.25, gegen 01:00 Uhr führten Beamte der PI Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Siegstraße in Roth durch. Hierbei konnten bei der verantwortlichen 35-jährigen Fahrzeugführerin Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren