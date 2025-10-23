Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kabelbrand in Wohnhaus

Mönchengladbach-Wickrath, 23.10.2025, 05:09 Uhr, Rheindahlener Straße (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus auf der Rheindahlener Straße alarmiert. Der Mieter einer Wohnung hatte leichten Brandgeruch wahrgenommen und ein Knistern hinter der Tapete bemerkt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte führten eine Erkundung mit der Wärmebildkamera durch und lokalisierten die Ursache des Brandgeruchs. In einer hinter der Tapete befindlichen Verteilerdose war es zu einem Kabelbrand gekommen. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Stelle, trennte die betroffenen Leitungen und schaltete das Gebäude vorsorglich stromlos. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an den Mieter übergeben.

Im Einsatz waren die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell