FW-MG: Kellerbrand mit Menschenrettung

Mönchengladbach Hardterbroich Pesch, 18.10.2025, 08:41 Uhr Oststraße 24 (ots)

Am heutigen Morgen ist der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle hat sich die gemeldete Lage bestätigt. Aus dem Keller drang Rauch und der Treppenraum war ebenfalls schon leicht verraucht. Zwei Personen haben sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Gebäude gerettet. Ein Trupp ist geschützt mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in den Keller vorgegangen. Ein weiterer Trupp ebenfalls geschützt mit Atemschutzgeräten hat den Treppenraum kontrolliert und die verbliebenen Bewohner aus dem Gebäude geführt. Parallel ist eine Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht worden, um die Menschenrettung bei Bedarf zu unterstützen. Die Bewohner aus den Wohnungen sind im Außenbereich gesammelt und vom Rettungsdienst gesichtet und betreut worden. Durch den eingesetzten Trupp im Keller wurde eine Person aus dem Keller gerettet. Der mit alarmierte Notarzt hat die Person gesichtet und konnte ein Rauchgasintoxikation ausschließen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden und war auf einen kleinen Bereich begrenzt. Mittels einem Hochleistungsbelüftungsgerät ist der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt worden. Alle Bewohner konnte anschließend wieder in die Wohnungen zurück.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen II (Holt) und III (Rheydt) sowie die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

