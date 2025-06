POL-NOM: Diebstahl eines Fahrradreifens

Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Samstag, 21.06.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 17.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 17.00 Uhr bis Sonntag ca. 17.00 Uhr kam es an einem Pkw-Reifen zu einer Sachbeschädigung. Das Auto war in dem Zeitraum in der Northeimer Rückingsallee geparkt. Der 62-jährigen Geschädigten fiel die Beschädigung erst am Sonntag während der Fahrt nach Göttingen auf. Neben ungewöhnlichen Geräuschen und einer erschwerten ...

mehr