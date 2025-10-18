Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Reihenhaus - Feuerwehr stoppt Ausbreitung auf Nachbarhäuser

Mönchengladbach-Lürrip, 18.10.2025, 06:35 Uhr, Fritz-Müller-Str. (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand in einem Reihenhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Rückseite des Gebäudes. Der Brand hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf das Erdgeschoss, das erste Obergeschoss und den Dachbereich ausgedehnt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses sowie der angrenzenden Gebäude konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen im Innenangriff gegen die Flammen vor. Parallel dazu wurde der Brand über eine rückwärtig eingesetzte Drehleiter bekämpft, während eine zweite Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht wurde. Das Feuer hatte sich im Dachbereich bereits auf die angrenzenden Häuser ausgebreitet, konnte jedoch durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr gelöscht und eine weitere Ausbreitung gestoppt werden. Eine Person wurde aufgrund eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Ansonsten kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Das betroffene Reihenhaus wurde durch Brand- und Rauchentwicklung stark beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. An den Nachbarhäusern entstanden lediglich leichte Schäden.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) und der Feuer- und Rettungswache II (Holt), sowie ein Gerätewagen Atemschutz und ein Gerätewagen Hygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Neuwerk und Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Matthias Kempin

