FW-MG: Gartenhütte brennt vollständig nieder

Mönchengladbach Hardterbroich Pesch, 19.10.2025,01:54 Uhr, Leifhelmstraße (ots)

In der Nacht wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein unklarer Feuerschein in Hardterbroich gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Gartenhütte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf die angrenzende Vegetation überzugreifen.

Drei Trupps unter Atemschutz brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen ab. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde anschließend ein Schaumrohr eingesetzt und ein Schaumteppich aufgebracht. Die Gartenhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) ein Wechselladerfahrzeug Atemschutz und ein Gerätewagen Einsatzstellenhygiene des Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

