PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gartenhütte brennt vollständig nieder

FW-MG: Gartenhütte brennt vollständig nieder
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach Hardterbroich Pesch, 19.10.2025,01:54 Uhr, Leifhelmstraße (ots)

In der Nacht wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein unklarer Feuerschein in Hardterbroich gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Gartenhütte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf die angrenzende Vegetation überzugreifen.

Drei Trupps unter Atemschutz brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten die Flammen ab. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wurde anschließend ein Schaumrohr eingesetzt und ein Schaumteppich aufgebracht. Die Gartenhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) ein Wechselladerfahrzeug Atemschutz und ein Gerätewagen Einsatzstellenhygiene des Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren