Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Türkeistraße - grauen Opel angefahren und geflüchtet (03./12.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Rund 1.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Türkeistraße im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen hinterlassen, nachdem er einen auf Höhe der Hausnummer 16 geparkten grauen Opel gestreift hat und anschließend geflüchtet ist.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0 entgegen.

