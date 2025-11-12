Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B33 an der Auffahrt Berliner Straße in Richtung St. Georgen - 78-Jähriger verletzt (12.11.2025)

Eine Person ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Villingen und St. Georgen verletzt worden. Ein 78-Jähriger fuhr mit einem Toyota Yaris von der Berliner Straße kommend auf die B33 in Richtung St. Georgen auf. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines Sattelzugs eines 65-Jährigen, der einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen trotz Vollbremsung und dem Versuch auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Der Laster touchierte den Toyota am rechten Heck, woraufhin sich der Wagen überschlug und schließlich im Grünstreifen auf dem Dach liegen blieb. Mit Unterstützung des 65-Jährigen und weiteren Ersthelfern konnte der Senior aus dem Auto befreit werden. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Toyota entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Den Schaden am Sattelzug schätzte die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

