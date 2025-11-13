Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Radfahrer - 34-Jähriger verletzt (12.11.2025)

Singen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Romeiasstraße Verletzungen erlitten. Ein 35-Jähriger fuhr mit einem Audi auf der Romeiasstraße in Richtung Ekkehardstraße. Kurz vor der Einmündung erfasst der Wagen einen auf dem dortigen Radweg in entgegengesetzter Richtung fahrenden 34-Jährigen mit einem Mountainbike. Der Radler stürzte infolge des Zusammenstoßes, wobei er sich leichte Verletzungen zu zog. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell