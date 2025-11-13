PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person (12.11.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochmittag hat sich in der Ruhe-Christi-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine Person leichte Verletzungen zugezogen hat.

Gegen 12:00 Uhr missachtete ein 48-jähriger Fahrer eines VW Touran im Kreuzungsbereich der Ruhe-Christi-Straße und Marienstraße die Vorfahrt einer 49-jährigen Skoda-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus musste.

Der Gesamtschaden an beiden Wagen beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

