Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Diebe werden gestört (11.11.2025 - 12.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Glücklicherweise haben in der Nacht von Dienstag, 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 10:30 Uhr, Diebe ihr unehrliches Werk nicht vollenden können. Nachdem sie einen Baumarkt an der Bregstraße gewaltsam betreten hatten, mussten sie ihre Beute an Ort und Stelle zurücklassen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Einem Mitarbeiter fiel dieser Umstand am Mittwochvormittag auf. Das Diebesgut konnte dem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden, doch entstand ein Einbruchsschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die im Bereich der Bregstraße Verdächtiges wahrnahmen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) zu melden.

