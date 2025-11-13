PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebe werden gestört (11.11.2025 - 12.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Glücklicherweise haben in der Nacht von Dienstag, 20:00 Uhr, auf Mittwoch, 10:30 Uhr, Diebe ihr unehrliches Werk nicht vollenden können. Nachdem sie einen Baumarkt an der Bregstraße gewaltsam betreten hatten, mussten sie ihre Beute an Ort und Stelle zurücklassen. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört. Einem Mitarbeiter fiel dieser Umstand am Mittwochvormittag auf. Das Diebesgut konnte dem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden, doch entstand ein Einbruchsschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die im Bereich der Bregstraße Verdächtiges wahrnahmen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (0771 / 837830) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren