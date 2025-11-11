PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: 400m Ölspur auf der B3 im Offen

Offen (ots)

Am 11.11 wurde die Ortsfeuerwehr Offen zu einer Ölspur in die Alte Straße alarmiert. Von der B3 zog sich eine ca 400 Meter lange Ölspur durch die Alte Straße. Durch die Einsatzkräfte wurde der Kreuzungsbereich abgestreut und mit Warnschildern gesichert. Der Bereich wurde im Anschluss durch eine Spezialfirma gereinigt.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
Stadtpressewart
Ole Chmelka
E-Mail: presse@feuerwehrstadtbergen.de
https://www.feuerwehrstadtbergen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell

