POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Untere(n) Laube - Auto erfasst Fußgänger (13.11.2025)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Untere(n) Laube am Donnerstagabend von einem Auto erfasst und verletzt worden. Kurz nach 19 Uhr war ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Obere(n) Laube in Richtung Untere Laube unterwegs. An der Einmündung zur Paradiesstraße bog er zunächst nach rechts ab. Da die Durchfahrt jedoch aufgrund einer Baustelle nicht möglich war, setzte der 61-Jährige zurück und erfasste dabei in der Lenkbewegung mit der Fahrzeugfront einen 41 Jahre alten Fußgänger. Der Mann kam infolge der Kollision zu Fall, wobei seine Beine unter das linke Vorderrad des Mercedes gerieten. Glücklicherweise erlitt er dabei keine schwereren Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

