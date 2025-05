Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Zigaretten und Bargeld

Uslar (ots)

Uslar, (go), Neustädter Platz, (Rückseite Kiosk), zwischen Donnerstag, dem 22.05.2025, 20:00 Uhr und Freitag, dem 23.05.2025, 05:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen mittels Brechstange einen Zigarettenautomaten an o.g. Örtlichkeit auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Tabakwaren und Bargeld. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

