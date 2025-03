Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (262) Tödlicher Verkehrsunfall in Schwabach - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.03.2025) ereignete sich in Schwabach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 51-jährigen Fahrradfahrerin, die noch in den Abendstunden ihren schweren Verletzungen erlag. Die Polizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge befuhr eine 28-jährige Frau gegen 17:20 Uhr mit einem VW die Limbacher Straße in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer 51-jährigen Frau, die mit einem Pedelec auf dem Radschutzstreifen stadtauswärts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Radfahrerin schwerste Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie noch am Abend.

Streifen der Polizeiinspektion Schwabach nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth banden die Polizisten einen Sachverständigen in die Ermittlungen ein. Beamte des Einsatzzuges Schwabach sperrten im Zuge der Unfallaufnahme die Limbacher Straße kurzzeitig.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Schwabach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Insbesondere richten sich die Beamten an zwei Ersthelfer, die sich in der Zeit bis zum Eintreffen der Streifen bereits entfernt hatten. Hinweise nimmt die Schwabacher Polizei unter der Telefonnummer 09122 9270 entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell