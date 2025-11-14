Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Audifaxstraße - grauen Audi A6 angefahren und geflüchtet (12./13.11.2025)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer nach einer Unfallflucht auf der Audifaxstraße im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag hinterlassen. Der Unbekannte streifte den grauen Audi A6 vermutlich infolge eines Parkmanövers und fuhr anschließend einfach weiter, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

