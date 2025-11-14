Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Wild ausgewichen - Auto überschlagen - Totalschaden (13.11.2025)

Volkertshausen (ots)

Ein Auto mit Totalschaden ist die Folge eines Wildunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Verbindungsstraße zwischen Volkertshausen und Ehingen ereignet hat. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Audi A8 in Richtung Ehingen. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte versuchte er noch auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über den Wagen, der sich in der Folge überschlug.

Der 55-Jährige blieb zum Glück unverletzt, der Audi "erlitt" indes einen Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Vorsicht Wildwechsel! Insbesondere in der Dämmerung gilt:

Geschwindigkeit reduzieren - besonders an Wald- und Feldrändern oder auf Straßen mit Warnschildern.

Aufmerksam fahren - den Blick auch auf den Straßenrand richten.

Bremsen statt Ausweichen - ein kontrollierter Bremsvorgang ist fast immer sicherer.

Auf Gruppen achten - oft folgen weitere Tiere, wenn eines die Straße quert.

Nach einem Wildunfall: Unfallstelle absichern, Polizei/örtlichen Jäger verständigen und den Unfall dokumentieren.

