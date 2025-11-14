Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen (12.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es in der Zeughausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 65-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen erlitten hat.

Gegen 17:00 Uhr lief die Frau auf dem Gehweg der Olgastraße, als ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Zeughausstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich zur Zeughausstraße kam es zum Zusammenprall der beiden. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Radfahrer unterhielt sich zunächst mit der Fußgängerin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell