Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Senior um mehrere hundert Euro gebracht

Hennef (ots)

Am Dienstag (11. November) kam es in Hennef zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 91-jährigen Mannes.

Gegen 10:50 Uhr hielt sich der Geschädigte in seiner Hausbank an der Frankfurter Straße / Lindenstraße auf und hob dort Bargeld ab. Nachdem er das Geld in einem Kuvert verstaut und in einen Stoffbeutel gelegt hatte, begab er sich zu seinem Pkw. Der Senior legte den Stoffbeutel auf die Rücksitzbank und nahm anschließend auf dem Fahrersitz Platz. In diesem Moment öffnete ein unbekannter Mann die Fahrzeugtür zur Rückbank und bat den Senior um Wechselgeld. Nachdem er das Gespräch beendet und die Örtlichkeit verlassen hatte, bemerkte der Senior den Diebstahl seines Stoffbeutels mit rund 800 Euro Bargeld.

Der etwa 165 cm große Täter mit dunklen Haaren war mit einem Sakko und einer schwarzen Krawatte bekleidet.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Seien Sie in vergleichbaren Situationen besonders aufmerksam. Lassen Sie sich nicht ablenken und behalten Sie Bargeld sowie Wertsachen jederzeit im Blick. Achten Sie darauf, dass Sie den direkten Sichtkontakt zu Ihren persönlichen Gegenständen nicht verlieren. (Re)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

