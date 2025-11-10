PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchten unerkannt
Polizei sucht Zeugen

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (07. Oktober) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Rubensstraße in Troisdorf-Eschmar.

Gegen 17:50 Uhr befand sich die Bewohnerin im Obergeschoss, als sie auf ein lautes Geräusch aufmerksam wurde. Beim Nachsehen im Flur bemerkte sie zwei unbekannte Personen, die fluchtartig die Treppe hinunterliefen und das Haus ohne Beute in unbekannte Richtung verließen. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Geschädigte die Täter nicht näher beschreiben.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten auf diesem Wege Zutritt zu dem Gebäude. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Rubensstraße machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlose Beratungen durch Spezialisten der Kriminalpolizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen oder Termine 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

